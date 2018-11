Letzter Schliff für den Musikernachwuchs

Hockenheim.Nachdem das Hauptorchester des Orchestervereins Stadtkapelle für das Jahreskonzert intensiv geprobt hatte, war der Nachwuchs an der Reihe. In den Probeeinheiten gab der Dirigent Alexander Six dem Konzertprogramm noch einmal den letzten Schliff, teilt die Stadtkapelle mit. Aber auch in einzelnen Registern wurde geprobt, um jede Feinheit herauszuhören und zu erarbeiten.

So erklangen in den verschiedenen Räumen der Mensa die Klänge des Stückes „Pompeji“, welches den Untergang der Stadt durch den Ausbruch des Vulkans Vesuv beschreibt, während eine andere Gruppe das heitere Eröffnungsstück „Vienna Festival Music“ probte.

Aber auch die Kameradschaft wurde gepflegt. Nach dem großen Pizzaessen stand am Abend ein Spieleabend auf dem Programm. Am nächsten Tag fand dann der große Durchlauf des Konzertprogramms statt, bevor das Jugendorchester aufbrach, um den Hockenheimer Martinsumzug musikalisch zu umrahmen.

Nach den beiden intensiven Wochenenden sind nun die beiden Orchester der Stadtkapelle Hockenheim bestens für das Jahreskonzert am Sonntag, 25. November, um 17 Uhr in der Stadthalle gerüstet. gch

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 16.11.2018