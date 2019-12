Leuchtende Stadtbilder zu später Stunde

Die Stadt von einer ganz anderen Seite zeigt der frisch gedruckte Kalender „Nachtimpressionen aus Hockenheim“ des Hilfswerks des Lions Clubs. Lichtmalerisch erstrahlen bekannte Orte in einem ganz ungewohnten Anblick – der Bahnhof, der Hockenheimring und eine Szenerie des Tabakensembles im Stiegwiesenpark finden sich unter den zwölf Motiven im Kalender wieder.

Die beiden Fotografen Dr. Preston Cartagena und Markus Arens haben Stadtbilder zu später Stunde fotografiert und zeigen wohlbekannte Orte, die Hockenheim in einer ganz ungewohnten Anmutung erscheinen lässt.

Einnahmen für Hilfsprojekte

Der Kalender ist ab sofort im Bürgerbüro in der Rathausstraße 1 für 10 Euro erhältlich. Die Einnahmen fließen in soziale Jugendhilfsprojekte des Lions Clubs Hockenheim. Weitere Verkaufsstellen sind die Buchhandlung Gansler in der Rathausstraße 1, der Weinmann Druck in der Karlsruher Straße 13 und die Albert Herzer KG in der Ottostraße 2. zg

