Lias holt den zweiten Platz

Das Nachwuchsturnier fand mit einer Beteiligung von circa 150 Mädchen und Jungen bereits zum 15. Mal statt, darunter auch elf Hockenheimer Spieler. Gespielt wurde in fünf Altersklassen. In der Klasse „U8“ erreichte der sechsjährige Lias Piechatzek mit sechs von sieben möglichen Punkten den zweiten Platz. Mit fünf Punkten wurde Jasmin Mersmann Vierte. Ihr Bruder Thomas Mersmann holte eineinhalb Punkte und belegte Platz 30.

Mit einem Punkt landete Martin Denev auf Platz 33. In der Altersklasse „U10“ belegten David Denev mit dreieinhalb Punkten und Emil Skibba mit drei Punkten die Plätze 18 und 19. In der Altersklasse „U12“ belegten Philipp Henze mit fünf Punkten und Nico Eichwald mit vier Punkten die Plätze fünf und zwölf. In der Altersklasse „U14“ holten die drei Hockenheimer Teilnehmer je vier Punkte.

Blitzturnier im Januar

Das Monatsblitzturnier wurde mit sieben Teilnehmern ausgetragen. Mit je fünf von sechs möglichen Punkten teilten sich Blerim Kuci und Jürgen Möldner den Tagessieg. Dritter wurde Jürgen May dreieinhalb Punkten vor Jan Mersmann mit je drei Punkten.

In der Gesamtwertung führt weiterhin Jürgen Möldner mit 38 Wertungspunkten vor Blerim Kuci mit 35 Wertungspunkten und Jürgen May mit 26,5 Wertungspunkten. In der Bereichsliga Nord I empfingt Hockenheim III den SK Chaos Mannheim II und konnte mit einem knappen 4,5:3,5-Sieg die Punkte in der Rennstadt halten. Im zweiten Spiel in der Bereichsliga Nord I mit Hockenheimer Beteiligung musste Hockenheim IV beim SV 1947 Walldorf IV eine 0:8-Niederlage hinnehmen. In der Kreisklasse A hatte Hockenheim V Heimrecht gegen den SK 1995 Laudenbach und unterlag mit einer 2:6-Niederlage. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 21.02.2020