Liberale berichten aus den Gremien

Der FDP-Ortsverband und einige Kandidaten der Listengemeinschaft FDP/Liste für Hockenheim treffen sich am Montag, 13. Mai, 19.30 Uhr im Restaurant Rondeau zur Liberalen Runde. Der Europakandidat und Kreisvorsitzende der FDP Rhein-Neckar, Alexander Kohl, wird anwesend sein.

Die Liberalen nutzen außerdem die Gelegenheit, langjährige Mitglieder zu ehren. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP Kreistagsfraktion, Dietrich Herold, wird in diesem Zuge über die Kreistagsarbeit berichten.

An den drei Samstagen vor dem Wahlsonntag am 26. Mai werden die FDP und die Liste für Hockenheim jeweils von 9.30 Uhr bis 12 Uhr an Informationsständen in der Karlsruher Straße auf Höhe des Kraichbachs informieren. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 09.05.2019