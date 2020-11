Liberale Runde im November fällt aus

Im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen kann die Liberale Runde im November nicht durchgeführt werden, wie die FDP mitteilt. „Gerade im jetzigen Monat, in dem der Haushalt eingebracht wird, wäre es wichtig gewesen, dies mit der Bevölkerung in einer Präsenzveranstaltung zu diskutieren. Es besteht noch die Möglichkeit der Online-Liberalen-Runde, dies prüfen wir derzeit und werden gesondert berichten“, so Frank Köcher-Hohn.

Die FDP hofft auf eine schnelle Erholung der Lage und eine bessere Koordination der Maßnahmen durch die Regierung, um den Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit unseres Gemeinwesens nicht noch mehr zu gefährden“, wie es in der Mitteilung der Liberalen abschließend heißt. zg

