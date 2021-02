Licht zeigt, wie wichtig Händewaschen ist

Hockenheim.Die Erzieherinnen und Kinder im Südstadtkindergarten haben schon immer darauf geachtet, dass regelmäßig die Hände gewaschen werden. Jetzt in der Corona-Zeit ist das noch wichtiger geworden. Den Erzieherinnen liegt besonders am Herzen, dass die Kinder verstehen, warum sie die Reinigung beachten sollen und wie sie die Hände am besten waschen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Das schütze besonders einfach, schnell und effektiv vor Infektionskrankheiten. Darum haben sich alle Gruppen im Südstadtkindergarten eine Woche lang intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Die Kinder haben in Filmen von „Wilma Wochenwurm“ und in Bilderbüchern erfahren, wie Hände richtig gewaschen werden. Sie übten die Technik, machten Experimente mit Glitzer auf den Händen und probierten aus, was mit Toastbrot passiert, wenn man es mit schmutzigen Fingern anfasst. Sie verbrachten so eine spannende Woche.

Für diese Experimente lieh Monika Tuschner vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Mannheim dem Kindergarten einen Schwarzlichtkasten. Damit konnten Erzieherinnen und Kinder mit einer fluorisierenden, hautverträglichen Testlotion ausprobieren, ob die Wäsche richtig erledigt war. Überall, wo die Hände nicht vollständig sauber waren, leuchtete die Haut unterm bläulichen Licht farbig auf. Das war für die Kinder spannend und der krönende Abschluss der Aktionswoche. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 25.02.2021