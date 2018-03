Anzeige

Rund um die Erde gehen die Lichter aus, wenn am Samstag, 24. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr „WWF Earth Hour“ beginnt. Unzählige Privatpersonen werde zuhause das Licht ausschalten und viele Tausend Städte symbolisch ihre bekanntesten Bauwerke in Dunkelheit hüllen. Auch Hockenheim ist dabei. Die Stadtwerke werden eine Stunde lang die Beleuchtung des Wasserturms und der Geschäftsstelle in der Oberen Hauptstraße abschalten, um so ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen.

Martina Schleicher und Erhard Metzler, Werkleiter der Stadtwerke, forderten alle Hockenheimer auf, sich ebenfalls zu beteiligen: „Das Tolle an Earth Hour ist, dass jeder mitmachen kann. Schalten Sie für eine Stunde zuhause das Licht aus und werden Sie Teil einer weltweiten Gemeinschaft“, sagen Schleicher und Metzler.

Nach Angaben des WWF werden sich dieses Jahr wieder Millionen Menschen auf der ganzen Welt beteiligen. Wer mitmachen möchte, findet unter wwf.de/earthhour neben Neuigkeiten rund um die Aktion Tipps für die eigene Earth Hour. In Deutschland steht die Aktion dieses Jahr unter dem Motto „Für einen lebendigen Planeten“. Die Umwelt-schützer wollen auf die Bedrohung der Artenvielfalt aufmerksam machen und dass mit deren Verlust auch die menschlichen Lebensgrundlagen gefährdet sind. zg