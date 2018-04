Liebe und Mord in Sachsen

Anzeige

Mit dem Bergmannsgruß „Glück auf!“ erschien Andreas Barth vor seinem Publikum. Ausgestattet mit Rucksack, Stiefeln, blauer Schürze, Hut und Großvaterpfeife verkörperte er gekonnt einen Erzgebirgsbewohner aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und er begann auch im sächsisch-erzgebirgischen Idiom zu sprechen. Das war keine leichte Kost für die Zuhörer, unterstrich aber die Authentizität des Vortrags. Nach einigen Sätzen konnte das Publikum aufatmen. Andreas Barth wechselte in ein Deutsch mit leicht sächselndem Einschlag. Dorfgeschichten waren im 19. Jahrhundert groß in Mode. Zu den großen Namen zählten hier Jeremias Gotthelf, Adalbert Stifter, Gottfried Keller, Peter Rosegger und Ludwig Ganghofer.

Wenn es auch ungewohnt klingt, so versicherte Andreas Barth, dass die „Erzgebirgischen Dorfgeschichten“ echte Karl Mays sind. „Sie sind spannend und ihnen fehlt nur die Exotik.“ Meist spielen sie im bäuerlichen Milieu, das in den Gegensatz zur Stadt gesetzt wird. Und es geht, wie sonst auch, um Liebe, Hass, Mord, Leidenschaft, Rache und Vergeltung.

Flucht eines Häftlings

Um seinen Lesern entgegenzukommen, verwendete Karl May fast keine Mundart. Das geschah in kommerzieller Absicht. Doch schon in Mays ersten Geschichten tauchen viele Charaktere und Handlungsmotive auf, die dann in seinen großen Abenteuerromanen in anderen Figuren weltbekannt wurden. Wichtig sind für den Forscher auch die vielen autobiografischen Anspielungen, die Karl May einfließen ließ.

Eindrucksvoll schilderte Andreas Barth auch die Flucht eines Häftlings, die in Kuhschnappel, der Heimatstadt des Referenten, stattgefunden haben muss. „So hat sich auf der Flur meines Heimatortes Weltliteratur ereignet“, berichtete der May-Kenner augenzwinkernd.

Für Unterhaltung und Kurzweil war beim Vortrag auf jeden Fall gesorgt. Den Abschluss bildete das von May komponierte „Ave Maria“ und ein nochmaliges „Glück auf!“ zum Abschied. Wer sich weiter und tiefer mit Karl May beschäftigen will, der kommt um die „Erzgebirgischen Dorfgeschichten“ nicht herum, so der Tipp Andreas Barths. zg

