Liebesbrief an eine Löwin

Die Stadtbibliothek präsentiert für Kinder im Alter ab vier Jahren am Samstag, 12. Oktober, 10.30 Uhr, ein besonderes Bilderbuchkino. Sie zeigt „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ von Martin Baltscheit. Eine Erzählung rund um das Lesen und Schreiben.

Der Löwe kann nicht schreiben, aber das stört ihn nicht, denn er kann brüllen, Zähne zeigen und mehr braucht er nicht. Eines Tages aber trifft er eine Löwin und die ist sehr schön. Sie liest in einem Buch. Die kann man nicht einfach gleich küssen, findet der Löwe. Eine solche Dame erwartet zuerst einen Liebesbrief. Also bittet der Löwe den Affen, für ihn zu schreiben. Der nimmt Bleistift und Papier und bietet der Löwin an, mit ihm auf Bäume zu klettern und Bananen zu essen.

Das ist aber völliger Unsinn. Der Löwe wendet sich irritiert an das Nilpferd. Dieses fragt die Löwin, ob sie mit ihm im Fluss schwimmen und nach Algen tauchen will. Was der Mistkäfer, der Geier, die Giraffe und das Krokodil der Löwin schreiben, lässt den Löwen vor Wut fast platzen. Da naht Rettung. Die schöne Löwin nämlich hört sein Gebrüll.

Einlass ist ab 10.25 Uhr. Der Eintritt ist frei. Einlass nach Beginn ist nicht mehr möglich. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 05.10.2019