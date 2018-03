Lieder aus dem Zeitalter des Wassermanns

Anzeige

Das legendäre Hippie-Musical „Hair“ hat 50 Jahre nach seiner Uraufführung nichts von seiner Energie verloren. Davon können sich die Besucher am Samstag, 17. März, um 20 Uhr in der Stadthalle überzeugen.

„The American Tribal Love-Rock Musical“, feierte 1966 als Off-Broadway-Inszenierung seine Uraufführung und gilt bis heute als Meilenstein des Musiktheaters. In „Hair“ sucht die Hippiebewegung der 68er ein neues Lebensgefühl: eine Gesellschaft jenseits von Krieg, Rassentrennung und Autorität. Eine Ära im Zeichen von „Aquarius“. Make love, not war! In dem Musical erleben die Zuschauer nicht nur eine brillante Show aus Tanz, Musik und farbenfrohen Kostümen, sondern nehmen gleichzeitig an einer unterhaltsamen und dramatischen Geschichtsstunde teil. Untermalt wird die Geschichte mit der für Musicals seinerzeit überwältigenden Anzahl von über 30 Song-Titeln. Die Texte von James Rado und Gerome Ragni sowie die Musik von Galt MacDermot haben die Popkultur ihrer Zeit entscheidend geprägt und die Songs von „Aquarius“ und „Hair“ bis „Hare Krishna“ und „Let the Sunshine in“ sind bis heute legendär.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen der aus patriotisch-bürgerlichen Verhältnissen kommende Claude H. Bukowski und die Hippie-Truppe von George Berger und seinen Freunden. Der zu seiner Einberufung nach New York gereiste Claude wird durch seine Erfahrungen mit Berger und seiner Freundin Sheila und seiner konservativen Herkunft immer mehr in einen inneren Konflikt getrieben. Karten für „Hair“ sind zum Preis von 32 bis 39 Euro beim Kartenvorverkauf der Stadthalle, Telefon 06205/2 11 90, per E-Mail: kartenvorverkauf@stadthalle-hockenheim.de, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und in der Geschäftsstelle unserer Zeitung in Schwetzingen erhältlich. lj