Das Pumpwerk wartet mit neuen Veranstaltungen ab September auf, wenn bis dahin – wegen der Corona-Pandemie – wieder Events stattfinden dürfen. Den Auftakt macht Künstler Fatih Çevikkollu, der mit seinem Programm „Fatihmorgana“ am Samstag, 19. September, zu einem Perspektivwechsel einlädt. Die Echokammer der Realität lässt nur durch, was man hören will. Willkommen in der schönen neuen Welt der alternativen Fakten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Wenn die Welt verrücktspielt und in Angst und Hysterie verfällt, braucht es jemanden, der sie wieder geraderückt.

Scharfzüngig, intelligent, aber charmant hinterfragt Deutschlands Kabarett-Lady Barbara Ruscher am Freitag, 25. September, den Selbstoptimierungswahn der Gesellschaft und ist dabei immer eine Spur voraus. Dabei regt sich Ruscher auf: Über finanziell ausufernde Kindergeburtstags-Event-Rankings, über Raser, die ihren Wettbewerb ohne Rücksicht auf Verluste auf öffentlichen Straßen austragen. Über Gangsta-Rapper und deren hemmungslosen Vorurteile, über die Infantilisierung unserer Gesellschaft durch Ausmalbücher für Erwachsene. Vor keinem Thema schreckt sie zurück und geht mit viel Charme und satirisch intelligentem Biss gesellschaftsaktuellen Fragen nach, heißt es weiter.

Singer-Songwriter aus Berlin

Der Berliner Singer-Songwriter Max Prosa zählt zur Speerspitze einer neuen und jungen Generation von Liedermachern. Er hat mittlerweile vier Alben und eine Buchveröffentlichung im Gepäck, ist Musiker, Lyriker und Theaterautor. Prosa schreibt stimmungsgeladen und intensiv, pur und unverfälschte Lieder über Erinnerungen, Sehnsüchte und die Auseinandersetzung mit den Widersprüchen dieser Welt. Darüber und mehr spricht er am Samstag, 17. Oktober, auf der Bühne des Kulturhauses Pumpwerk.

Mit Andy Irvine können sich die Besucher des Kulturhauses am Freitag, 13. November, auf einen der großartigsten irischen Sänger der letzten Jahrzehnte freuen, wie es in der Ankündigung heißt. Seine einzigartige Stimme trifft die Seele Irlands. Der Musiker, Sänger und Songwriter hat während seiner über 50-jährigen Karriere sein höchst individuelles Können bewahrt. Von Sweeney’s Men Mitte der 1960er Jahre bis zum enormen Erfolg von Planxty in den 1970er Jahren, seinem Duo mit Paul Brady in den späten 1970er Jahren und von Patrick Street bis Mozaik, LAPD und Usher’s Island. Er ist ein Pionier der Weltmusik und eine Ikone für traditionelle Musik und Musiker. Karten und Informationen zu den Preisen für diese Veranstaltungen gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle (Telefon 06205/2 11 90) oder unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25. Auf der Internetseite www.pumpwerk-hockenheim.de und www.reservix.de können Karten auch online bestellt werden. zg

