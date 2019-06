Lieder von der Grünen Insel

Ein irischer Abend mit der „Dingle Lounge“ findet bei der Kolpingsfamilie am Montag, 17. Juni, statt.

Das Trio „Dingle Lounge“, bestehend aus Burgel Pandle, Jürgen Köhling und Robert Moock, ist ein großer Freund der irischen Musik. So gründeten die Musiker vor Jahren ihre Band, die sie nach einer Halbinsel im Südwesten Irlands benannten. Schon öfters haben sie bei der Kolpingsfamilie die Gäste mit ihrer stimmungsvollen Musik verzaubert und sie gedanklich in die malerische Landschaft der Grünen Insel oder in eine irische Dorfkneipe entführt. Die Besuchern dürfen sich auf „Molly Malone“ und viele andere bekannte Lieder freuen.

Der Abend beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Christophorus. Gäste sind willkommen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 14.06.2019