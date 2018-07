Liedern und Videos erinnern an Schulzeit

Als Schulbeste wurde mit dem Theodor-Heuss-Preis ausgezeichnet: Claus Lennart, Klasse 10 c.

Preise für die Jahrgangsbesten: Eva Zöller (10 b), Vivienne Albrecht, (10 b), Samuel Heinzmann, (10 c.)

Folgende Schüler erhielten ein Lob und werden mit einer Urkunde ausgezeichnet: Robert Bär (10 d), Alena Koblitz (10 b), Luisa Zimbelmann (10 c), Tugba Bogocli (10 d), Anna Starkin (10 d), Krystian Iskra (10 a), Madeleine Kornfeld (10 a), David Melnikov (10 b), Samira Sharin Machauer (10 b) und Michelle Sarah Kollmannsperger (10 d).

Für beste Leistungen in den einzelnen Fächern werden ausgezeichnet: NWA: Eva Zöller (10 b), Preis der Volksbank Kur- und Rheinpfalz, Filiale Hockenheim, Technik: Samuel Heinzmann (10 c), Preis der Sparkasse Heidelberg, Filiale Hockenheim, MUM: Alena Koblitz (10 b) und Carola Wahl (10 c), Deutsch: Laura Erb (10 b), Geschichte: Eva Zöller (10 b), Ethik: Noah Leuze (10 c), Musik: Robert Bär (10 d), Bildende Kunst: Samuel Heinzmann (10 c) und Eduard Vendur (10 c), Sport: Eva Zöller (10 b), Kevin Brandenburger (10 b), Tim Haas (10 c), Samuel Heinzmann (10 c) und Robert Bär (10 d).

Preis des Oberbürgermeisters für die beste Leistung im Fach Erdkunde, Wirtschaftskunde, Gemeinschaftskunde (EWG): Krystian Iskra, (10 a). Mathematikpreis: Krystian Iskra (10 a), gestiftet vom Elternbeirat, Sozialpreis: Martin Fath (10 d), gestiftet vom Freundeskreis der Theodor-Heuss-Realschule, Religionspreis: Luisa Zimbelmann (10 c) und Robert Bär (10 d), gestiftet von der katholischen Kirche sowie Eva Zöller (10 b) und Anna Starkin (10 d), gestiftet von der evangelischen Kirche, Französischpreis: Eva Zöller (10 b) und Vanessa Jordan (10 d), gestiftet vom Freundeskreis Hockenheim-Commercy, Englischpreis: Samira Sharin Machauer (10 b), gestiftet vom Freundeskreis Mooresville, „Sonderpreis der SMV“: Jannic Geiß (10 a).

Die Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus in Stuttgart zeichnet jährlich Schüler mit dem Theodor-Heuss-Schülerpreis für besondere Leistungen im Fach Geschichte aus. In diesem Jahr hat Claus Lennart (10 c) diese Leistung erzielt und erhielt den Preis. rpi