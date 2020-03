Lieferservice für fair gehandelte Produkte

Das Ladengeschäft des Arche-Weltladens hat momentan geschlossen. Das Weltladenteam bietet nun bis auf Weiteres einen kostenlosen Lieferservice innerhalb von Hockenheim an, damit die Kunden weiterhin Produkte aus fairem Handel kaufen können. Bei Interesse könne Kunden per E-Mail unter Angabe des Namens, der Telefonnummer und der Adresse bestellen.

Die Auslieferung erfolgt nach Verfügbarkeit der Produkte und nach Rücksprache mit den Kunden auf Rechnung. Bei Rückfragen können sich die Kunden gerne an das Team wenden, es steht eine Produktliste bereit, die per Mail versendet oder in den Briefkasten geworfen werden kann. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 31.03.2020