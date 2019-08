Lkw-Fahrer viel zu lang am Steuer

Hockenheim.Der Polizei ist auf der Tank- und Rastanlage Am Hockenheimring an der A 6 ein Lkw-Fahrer ins Netz gegangen, der deutlich gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hat. Wie die Beamten mitteilten, hatte der Grieche nicht nur seine eigene, sondern noch eine zweite Fahrerkarte dabei – obwohl er allein im Fahrzeug saß. „Der Mann benutzte die Karten, um an zehn Tagen seine durchgehenden Lenkzeiten zu verschleiern“, so ein Sprecher. Demnach sei der Fahrer an mindestens sechs Tagen über 20 Stunden ohne Ruhezeit gefahren. In 14 Tagen habe er nicht einmal 24 Stunden am Stück geruht. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019