Lkw irritiert Autofahrerin und flüchtet

Zeugen von zwei Verkehrsunfällen am Montagvormittag, bei denen die Verursacherfrage nicht geklärt ist, sucht die Polizei. Gegen 10.20 Uhr befuhr eine 24-jährige VW-Golf-Fahrerin die B 39 an der Abfahrt Hockenheim-Nord und hatte sich auf dem Abbiegestreifen eingeordnet. Beim Abbiegen kam es zur Berührung mit dem VW Sharan eines aus Neulußheim stammenden Mannes, der den Angaben der Golffahrerin zufolge seine Fahrbahnseite nicht ordnungsgemäß eingehalten hatte.

Der Sharan-Fahrer allerdings bestreitet dies. Hinter dem VW Golf befand sich ein weiteres Fahrzeug, dessen Fahrer eventuell Angaben zum Unfallablauf geben kann. Dieser sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00, in Verbindung zu setzen.

Zwei Leichtverletzte an Kreuzung

Kurz nach 10 Uhr kam es auf der Landesstraße 723, auf dem verlängerten Südring, zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, Sachschaden von 6000 Euro entstand und sich der Verursacher unerlaubt entfernte. Eine 51-jährige Citroen-Fahrerin hatte an der rotzeigenden Ampel angehalten und wollte beim Umschalten auf Grün nach links in den verlängerten Südring abbiegen. Da sie jedoch einen entgegenkommenden Lkw bemerkte, der bei roter Ampel in den Einmündungsbereich eingefahren war, bremste sie ihren Wagen ab.

Eine nachfolgende 27-jährige Kia-Fahrerin fuhr aus Unachtsamkeit auf den Citroen auf. Sie wie auch ihre Beifahrerin verletzten sich und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Lkw-Fahrer kümmerte sich nicht um den Unfall und setzte seine Fahrt fort.

Hinweise zum Lkw oder dessen Kennzeichen liegen nicht vor. Die Ermittler suchen dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie sind ebenfalls unter der Telefonnummer 06205/2 86 00 zu erreichen. pol

