Lkw-Parkplatz statt Bäumen konterkariert Verkehrswende

Anstelle eines Infostands in der Innenstadt hat der SPD-Ortsverein zu einem Vor-Ort-Treffen mit der „Bürgerinitiative Pro Stadtwald C 4“ eingeladen. 40 Teilnehmer trafen sich am Parkplatz vor der Raststättenbrücke und diskutierten über die Pläne des Bundesverkehrsministeriums, auf dem Gelände des dortigen Stadtwalds einen Park- und Rastplatz für bis zu 400 Lkw zu errichten.

Bisher

...