Löschen wie vor 100 Jahren

Unter dem Motto „Wir feiern weiter“ lädt die Freiwillige Feuerwehr anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens am Wochenende zu einem dreitägigen Tag der offenen Tür in der und um die Feuerwache ein. Los geht es am Freitagabend ab 18 Uhr mit Essen und Barbetrieb. Um 20 Uhr beginnt ein besonderes Hör- und Feiererlebnis mit der dem Konzert der Formation Acoustic Rock Night.

„Die außergewöhnliche Band mit ihren passionierten Musikern spielt keine selbst geschriebenen Songs, doch wird auf der Bühne jeder Titel so performt, als wäre es ein eigener“, so versprechen es die Musiker, denen man bei freiem Eintritt lauschen kann.

Am Samstag öffnen sich die Tore ab 11 Uhr zu einem Tag voller Erlebnisse. Um 13.30 Uhr steht der DRK-Rettungswagen auf dem Feuerwehrgelände, um 14.30 Uhr startet die historische Übung mit Geräten und Uniformen, die teilweise mehr als 100 Jahre alt sind, und um 16.30 Uhr zeigt die Jugendfeuerwehr ihr Können.

Um 19.30 Uhr öffnet die Bar und ab 20 Uhr steht die bekannte Party- und Rockband Zap-Gang, ebenfalls bei freiem Eintritt, auf der Bühne. Dazu gibt es am Samstag und am Sonntag Fahrten mit der Drehleiter, ein Feuerwehrcafé, eine Fahrzeugschau, Kinderschminken und ein Bastel- und Fotostand. Natürlich können sich Interessierte auch in der Feuerwache informieren.

Am Sonntag geht der Tag der offenen Tür ab 10 Uhr weiter mit einem Konzert der kleinen Formation der Stadtkapelle und einem Weißwurstfrühstück. Zum Mittagessen werden Schaschlik mit Pommes und Braten mit Knödel neben den Grillspezialitäten wie Bratwurst, Steak, Heiße Wurst, Currywurst, Hacksteak und Wurstsalat angeboten.

Ab 10 Uhr wird ebenfalls auch der Kindernotarztwagen vor Ort sein und um 11 Uhr und um 13.30 Uhr fliegt die Drohne des ASB über das Fest. Eine Reise in die Vergangenheit gibt es um 14.30 Uhr bei der historischen Übung und um 16.30 Uhr startet die Jugendfeuerwehr nochmals mit einer Übung durch. Um 18 Uhr endet der Tag der offenen Tür. kd

