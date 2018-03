Logisches Denken bringt Erfolg

Anzeige

Zusammenarbeit gefragt

Des Weiteren wurden Schüler des Gymnasiums für ihre erfolgreiche Teilnahme am internationalen Mathematik-Wettbewerb „Bolyai“ geehrt, der seit 2014 in Deutschland angeboten wird. Markus Kaul, Leiter der Fachschaft Mathematik, ermöglichte den Schülern die Teilnahme an diesem Wettbewerb im Zuge der Mathematik-AG.

Unter dem Motto „Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit ist ein ganz zentraler Wert unseres Lebens“ geht es darum, Denkaufgaben gemeinsam in konstruktiver Zusammenarbeit zu lösen. In Teams von maximal vier Schülern müssen in vorgegebener Zeit möglichst viele Denkaufgaben gelöst werden. Dem besten Team in jeder Klassenstufe in Deutschland winkt als Preis die Teilnahme am internationalen Finale in Budapest.

So nahe am Ziel dran wie in diesem Jahr war in den vergangenen Jahren noch keine Gruppe des Gauß-Gymnasiums. Deutschlandweit auf Platz drei landete das Team „Mathe-Känguru“ der Klasse 5 b, bestehend aus Grace Shalhoub, Julia Dumitru, Pascal Haak und Felix Henze.

In der Region Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland reichte es sogar für den ersten Platz unter mehr als 150 Teams.

Ebenfalls mit einem Preis für den fünften Platz in der oben genannten Region ausgezeichnet wurde die „4 für alle Matheaufgaben“-Gruppe, bestehend aus Marlon Bierlein, Rufus Rese und Linus Telp aus der Klassenstufe 7. st/kl

