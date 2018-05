Lothringen als Keimzelle Europas

„Lothringen – Keimzelle Europas“ heißt ein Diavortrag von Herbert Pott, den die Volkshochschule in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Hockenheim-Commercy am Dienstag, 20. Februar, um 19 Uhr in der Zehntscheune, Untere Mühlstraße 4, veranstaltet. Der ewige Streit zwischen Frankreich und Deutschland wurde oft genug auf seinen Feldern ausgetragen. Die Spuren sind unübersehbar und müssen Mahnmal

...

Sie sehen 42% der insgesamt 957 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 15.02.2018