Lüftungsanlage durch Patt abgelehnt

Die Vorberatungen im Technischen Ausschuss bezeichnete Oberbürgermeister Marcus Zeitler als „ausgiebig und sehr emotional“. Die Debatte in der Gemeinderatssitzung in der Stadthalle blieb sachlich und nüchtern – trotz eines außergewöhnlichen Votums. Bei zehn Ja- und zehn Neinstimmen wurde der Vorschlag abgelehnt, im Neubau für die Grundschule plus der Hartmann-Baumann-Schule eine mechanische Lüftungsanlage für einzubauen.

Als die Planung 2018 erfolgte, habe das Ingenieurbüro eine Be- und Entlüftungsanlage für innenliegende Räume wie WCs eingeplant, ebenso eine Sog- und Querlüftung für einen Kamineffekt. „Das entspricht absolut dem Stand der Technik, die gesetzlichen Vorgaben wurden alle eingehalten“, betonte der OB.

Angesichts der Corona-Pandemie sehe sich die Verwaltung in der Verantwortung, zumindest darauf hinzuweisen, dass noch die Möglichkeit bestehe, im Bereich der Klassenzimmer eine zentrale Lüftungsanlage einzuführen. Sie würde ermöglichen, dass jeder Raum eine optimale Be- und Entlüftung erhält, was keine Rechtsvorschrift sei – noch nicht, sagte Zeitler.

Der Versicherer der Stadt habe jedoch erhebliche Bedenken geäußert, ein Gebäude zu versichern, bei dem die Nachtkühlung durch eine Anlage gewährleistet wird, die die Fenster öffnet, erklärte der Oberbürgermeister. Gitter seien optisch kein Hingucker und mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Aktive Kühlung wäre nachrüstbar

Der Baufortschritt – der Rohbau sei abgeschlossen – erlaube es jetzt noch, eine zentrale Lüftungsanlage einzuplanen. Das wäre einfacher und kostengünstiger als eine komplette Nachrüstung, sollte es in ein paar Jahren doch Pflicht werden. Auch die Nachrüstung mit einer aktiven Kühlung sei angesichts des Klimawandels möglich.

„Für uns stehen die hohen Kosten von fast einer Million Euro nicht in einem akzeptablen Verhältnis zum vorhandenen Nutzen“, begründete Markus Fuchs die überwiegende Ablehnung einer zentralen Lüftungsanlage durch die CDU. Er betonte, dass seine Fraktion allen bisherigen Änderungsmaßnahmen an der Hartmann Baumann-Schule gerne zugestimmt habe. Doch ohne gesetzliche Anforderung und angesichts zu erwartender deutlicher Folgekosten für Wartung favorisiere die Union die Lüftung über die Fenster. Das solle die Option bewahren, Mehrausgaben zu genehmigen, deren Nutzen die CDU persönlich höher einschätze.

„Stünden wir heute am Anfang der Planung für die Hartmann-Baumann-Schule, wären wir wohl alle für eine Be- und Entlüftungsanlage“, erklärte FWV-Sprecherin Gabi Horn. Die Gesundheit der Schüler und Lehrer stehe für sie im Vordergrund, daher hielten die Freien Wähler die Anlage für erforderlich.

Erhebliche Wartungskosten

Christian Keller (Grüne) lobte die offene Diskussion im Ausschuss. Die geplante Änderung sehe seine Fraktion als nicht zielführend, da nicht gesichert sei, ob die angedachten Maßnahmen wirken. Die Außenluft werde nicht abgekühlt, und es entstünden erhebliche Wartungs- und Unterhaltungskosten, da viele Einzelgeräte verbaut werden müssten.

„Kein Mensch konnte sich vorstellen, wie Corona die Welt verändert – auch die von Schülern und Lehrern“, verteidigte Marina Nottbohm (SPD) die Planung. Heute wisse man, dass sich die Lüftungsempfehlungen deutlich verschärft hätten. Die Lüftungsanlage sei „zwar teuer, aber alles andere als Luxus“. Sie solle in jeden Schulneubau installiert werden.

Frank Köcher-Hohn (FDP) nannte es wichtig, den Kindern ein angenehmes Klima zum Lernen zu schaffen, auch wenn die Kassen leer seien.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 02.10.2020