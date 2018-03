Anzeige

Mit Orden ist nichts gutzumachen

Der Kaiser mault und drängelt, protestiert und befiehlt, schmollt und jammert. Bis seine Zeremonienmeisterin und sein Finanzminister erwägen, die Schneiderin und den Weber schlicht mit einem Orden zu entlohnen. Doch die beiden haben längst ihre persönlichen Grenzen erreicht: Der Weber muss gar bei der Schneiderin einziehen, um nicht auf der Straße zu sitzen.

In herrlichen Kostümen – dank des Kostümwerks Offenbach – singen und philosophieren sie sich in die Herzen der Kinder und Erwachsenen. Und als sie in des Kaisers Schloss kommen, ist ihre Ehrfurcht vor so viel Prunk spürbar. Hervorragend spielend, lassen sie mit jedem Atemzug erkennen, wie es um sie steht. Genau wie die fantastisch ausgestatteten und mit Gestik sowie kleinen Lauten brillierenden Diener Herr Fritz und Herr Franz sowie Herr Fred.

Sie alle ertragen die Launen des Herrschers, der immer verzweifelter in die Abgründe seiner Ängste abtaucht. Wie clever, dass sich Weber und Schneiderin die neuen Kleider in einer luftigen Note ausdenken und präsentieren. Ja wie, keiner kann sie sehen? Der Kaiser trägt nur seine Unterwäsche? Nein, wer wollte sich schon diese Blöße geben. Einzig das Kind, es spricht die Wahrheit . . .

Eine Gaudi mit viel erzieherischem Inhalt – präsentiert in einem grandiosen Bühnenbild und mit so viel Leidenschaft, dass so manche Augenblicke wie ein Gemälde erschienen. Eines, das sich in den Herzen festbrannte.

