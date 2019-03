Lustige Geschichten über einen Lausbub

Hockenheim.Das Theater auf Tour präsentiert exklusiv in Kooperation mit der Konzertdirektion Bingel am Donnerstag, 21 März, 16 Uhr den Klassiker von Astrid Lindgren „Michel aus Lönneberga“, basierend auf dem Buch „Michel in der Suppenschüssel“.

Michel hat mehr Unfug im Kopf als irgendein anderer Junge in ganz Lönneberga oder ganz Småland oder ganz Schweden oder vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Aber Michel ist kein Bösewicht, sondern ganz einfach ein kleiner Lausbub. Seine Streiche plant er nicht, sie passieren, ganz von alleine – wie zum Beispiel die Sache mit der Suppenschüssel.

Und wenn er wieder was angestellt hat, sperrt ihn sein Papa in den Schuppen. Da sitzt er dann und schnitzt Holzmännchen. Aber Michel ist auch hilfsbereit, großzügig und mutig. Kein Wunder, dass er eine der Lieblingsfiguren von Astrid Lindgren war.

Das Theater auf Tour zeigt zum ersten Mal den Klassiker der Kinderliteratur in einer witzigen Inszenierung mit vielen Abenteuern, bekannt aus Buch, Film und Fernsehen.

Astrid Lindgren ist die beliebteste und bekannteste Kinderbuchautorin der Welt. Für ihre Bilder-, Kinder- und Jugendbücher, die in 85 Sprachen übersetzt wurden, wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Als Auszeichnung für ihr lebenslanges Engagement für die Rechte der Kinder, erhielt Lindgren 1994 den Ehrenpreis des alternativen Nobelpreises.

Astrid Lindgren starb am 28. Januar 2002 im Alter von 94 Jahren in Stockholm.

Karten für „Michel aus Lönneberga“ am Donnerstag, 21. März, gibt es zum Preis von 12,50 Euro für Kinder und 16 Euro für Erwachsene. Sie sind erhältlich beim Kartenvorverkauf der Stadthalle, Telefon 06205/2 11 90, E-Mail: kartenvorverkauf@stadthalle-hockenheim.de.

Info: Infos und Tickets unter www.stadthalle-hockenheim.de

