Mädchen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert

Die Polizei meldet

Einbrecher von Hausbesitzerin überrascht

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Montag, 21. Dezember, gegen 18 Uhr in der Friedrich-Fröbel-Straße die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln, was von der anwesenden Bewohnerin nicht unbemerkt blieb. Diese zog ...