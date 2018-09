Mädchen und Jungen entdecken ihre Heimatstadt

Passend zum bevorstehenden Jubiläumsjahr veranstaltete der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) auch wieder seine beliebte Schnitzeljagd im Zuge des Kinderferienprogramms. Trotz widriger Witterungsbedingungen gingen unter dem Motto „Hockenheim – gestern und heute“ insgesamt zwölf Kinder auf eine spannende Entdeckungsreise durch ihre Heimatstadt, teilt der Marketing-Verein mit.

Im Mittelpunkt standen Rätsel und Aufgaben rund um die Stadtgeschichte. So erfuhren die Teilnehmer unter anderem, wo das älteste Gebäude Hockenheims zu finden ist, wo die erste Schule ihren Platz hatte und an welchen Stellen die Hockenheimer früher im Kraichbach badeten.

Zusätzlich gab es allerlei Hintergrundinfos über prägnante Bauwerke wie die Zehntscheune oder den Wasserturm zu erfahren. Und auch ein Blick in die Zukunft durfte beim Anblick des Hochwasser- und Ökologieprojektes (HÖP) nicht fehlen.

Unter Begleitung von Geschäftsführer Tobias Nolting und Sarah Krause führte der Weg vom Zehntscheunenplatz einmal quer durch die Innenstadt: Die Strecke verlief entlang des Kraichbachs über das Aquadrom und die Karlsruher Straße zurück zum Start- und Zielpunkt.

„Eierlauf-Wettbewerb macht Spaß

An verschiedenen Stationen gab es Geschichten aus dem alten und neuen Hockenheim zu erleben und so manches knifflige Rätsel rund um die Rennstadt zu lösen. Auch Besonderheiten an Brunnen, Denkmälern und der einen oder anderen Häuserfassade wurden in den Blick genommen. Weitere Höhepunkte waren die „Eierlauf-Challenge“ am Wasserturm sowie der ausgiebige Zwischenstopp im Eiscafé Italia.

Um die Aufgaben zu meistern, waren gutes Zuhören, Beobachtungsgabe und Teamarbeit gefragt. Als Belohnung erhielten alle Teilnehmer zum Abschluss eine prall gefüllte „Wundertüte“ und konnten neben historischen Fakten auch einige amüsante Anekdoten aus den vergangenen Jahrzehnten mit nach Hause nehmen. hmv

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 04.09.2018