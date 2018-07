Anzeige

Es war ein aufregender Nachmittag für Groß und Klein, den die Jugendfeuerwehr gestern veranstaltete. Anlässlich der „Nostalgie in Rot“, einer Rundfahrt historischer Feuerwehrfahrzeuge im Zuge des Landesfeuerwehrtages und Heidelberg, und dem 50-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr lud diese ab 15 Uhr auf den Marktplatz ein und bot ein spannendes Kinderprogramm an.

Das Glänzen in den Augen der Kinder war nicht zu übersehen, als sie mit Kraft den Hebel am Feuerwehrstrahlrohr bewegten und das Wasser in langem Strahl davon spritzte. Am Ende des Wasserstrahls stand eine Wand (Tafel), auf der ein Feuer gemalt war, das natürlich gelöscht werden musste. Weiter durften sich die Kinder im Schlauchkegeln und an einem Feuerwehrpuzzle mit XXL-Teilen probieren.

Ein Highlight war es auch, dass die Kinder in einem richtigen Löschfahrzeug Platz nehmen durften. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr erklärten den kleinen und großen Besuchern, was sich alles hinter den Rollläden versteckt und was man mit den verschiedenen Geräten alles machen kann.