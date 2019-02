Männergesang der Spitzenklasse gepaart mit Aberwitz

„Six Pack“ gehört zu den Top-Vokalensembles in Deutschland. Ausgezeichnet unter anderem mit dem Kulturpreis der Stadt Bayreuth und als Künstler des Monats der Europäischen Metropolregion Nürnberg treiben die sechs Vokalakrobaten ihren „Unsinn“ mit allem, was die Musik so bietet. Am Freitag, 15. März, 20 Uhr, sind sie auf Einladung des Lions-Clubs in der Stadthalle zu Gast und zeigen ihr Können.

Als „gänzlich verrückter Haufen“ bieten sie auf der Bühne einen furiosen Klamauk- und Kokolorescocktail, der den Saal regelmäßig zum Kochen bringt. Kein Auge bleibt trocken, und auch die Ohren haben was zu lachen, heißt es in einer Pressemitteilung des Lions-Clubs.

Männergesang der Spitzenklasse in einer bis ins kleinste durchimprovisierten Show macht den „Six Pack“-Auftritt zu einem Ereignis. Bereits 2016 trat Six Pack bei einem Lions-Benefizkonzert in der Stadthalle auf, der überragende Erfolg war für Lions Anlass, „Six Pack“ nochmals nach Hockenheim zu holen.

Auch in ihrer neuen Show „Goldsinger“ beweist „Six Pack“, wie gut man brillante Gesangsarrangements mit hanebüchenen Schnapsideen und „Turnvater Jahn“-Choreographien in Einklang bringt.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 01.02.2019