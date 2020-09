Märsche und Polkas im Grünen

Nach dem erfolgreichen Konzert im Juli auf dem Zehntscheunenplatz macht die Stadtkapelle weiter mit einem Frühschoppenkonzert in der Lamellenhalle. Am Sonntag, 27. September, spielt die „Hockenheimer Blasmusik“, eine Gruppe ambitionierter Blasmusiker der Stadtkapelle, unter der Leitung des Dirigenten Dominik Koch auf.

Bekannte Märsche und Polkas wie „Auf der Vogelwiese“, „Ernst im Allgäu“, „Gablonzer Perlen“ und viele mehr werden im Gartenschaugelände erklingen. Die Stadtkapelle freut sich, die Genehmigung erhalten zu haben, das Konzert in der schönen Location durchführen zu dürfen.

Mit Weißwurst und Obazda

Zu einem zünftigen Frühschoppenkonzert gehört eine passende Mahlzeit. So wird eine Bewirtung angeboten mit Weißwurst, Brezeln und Obazda und passenden Getränken. Zum Konzert ist nur eine begrenzte Anzahl an Zuhörern erlaubt. Aus diesem Grund ist zwingend eine Anmeldung nötig. Entweder per E-Mail an vorstand@stadtkapelle-hockenheim.de oder telefonisch unter der Nummer 06205/10 46 01 (bitte auf Anrufbeantworter sprechen). Anzugeben ist bei der Platzreservierung die Anzahl und Namen der Zuhörer sowie die Essensbestellung, sofern gewünscht.

Einlass ist ab 10 Uhr (nur für Besucher mit Voranmeldung), Konzertbeginn ist um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. zg/gch

