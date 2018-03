Anzeige

Klar, dass Alberta da neugierig ist und loszieht. Messner spielt für seine jungen Gäste mit der von ihm bekannt liebevollen, unprätentiösen Art das gleichnamige Bilderbuch der Hamburger Autorin Isabel Abedi (bei S. Fischer erschienen mit Illustrationen von Andrea Hebrock) nach – mit den ebenfalls immer eingestreuten Pointen, von denen der jazzverliebte Hund mit seinem verrückten „Gassigassi“ nur eine ist.

Alberta trifft auf Mäuserich Fred, der ebenfalls nach der Liebe sucht. Doch weder unter der Erde noch auf dem hohen Apfelbaum oder im Wasser des Sees ist sie zu finden, allenfalls die Erkenntnisse „Ich glaube nicht, dass die Liebe ein Pfannkuchengesicht hat“ oder „Ich glaube nicht, dass die Liebe blaue Flecken hat“. Als die beiden aber am Abend auf einem Boot, von der kühle der Nacht und der Müdigkeit übermannt, sich gegenseitig wärmen, ist sie plötzlich da. Ganz nach dem Motto, das auch Abedi ausgegeben hatte: Die Liebe suchen bringt nichts. Die Liebe findet dich!

Das insgesamt etwas spröde Thema, das schnell plump wird und dann in Kichern unterzugehen droht, haben die „Blinklichter“ in ihrer gewohnt abwechslungsreichen, behutsamen Art aufgenommen. Die meiste Zeit im klassischen Handfigurentheater, dann aber auch etwas Schattenspiel und Stabtheater – abwechslungsreich und verwandlungsfreudig erzählt Messner mit verblüffenden Überraschungen die Geschichte, die ganz typisch mit „Schmetterlingen im Bauch“ und „rosarotem Himmel“ endet. Dabei schmeicheln kleine Musikeinspielungen dem Thema. Ob der Fitzgerald-Armstrong-Gänsehauttitel „Stars fell on Alabama“ oder die „Wonderful world“.

Einmal mehr hat das „Blinklichter Theater“ sein Publikum gefesselt mit einer modernen Sprache, die doch sehr gepflegt bleibt, mit witzigen Ideen, der unglaublichen Verwandlungsfähigkeit von Bühnenbild und Schauspieler und mit der ganz besonderen Art, in der Messner immer wieder zeigt, dass er nicht einfach für Kinder vorspielt, sondern selbst Teil der Geschichte ist – eben „wo die Liebe winkt“.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 28.03.2018