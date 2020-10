Mahnung wider das Vergessen

Im Morgengrauen des 22. Oktobers 1940, vor 80 Jahren, wurden die noch in Hockenheim lebenden jüdischen Bürger verhaftet und zum Rathaus-innenhof gebracht. Dort wurden sie in das berüchtigte „Grüne Wägele“ gedrängt und nach Mannheim transportiert. Sie trafen auf andere Glaubensbrüder und -schwestern aus Hockenheim und Umgebung, um mit ihnen mit dem Sammeltransport per Bahn nach Oloron und dann per Lkw zum zehn Kilometer entfernten Gurs am Fuße der Pyrenäen verfrachtet zu werden.

An die Deportation der Juden nach Gurs erinnerten gestern die christlichen Kirchengemeinden, der Arbeitskreis jüdischer Geschichte und die Stadt Hockenheim mit einem Gedenkgottesdienst in der evangelischen Kirche, der von Alexander Leventhal an der Orgel musikalisch umrahmt wurde.

Insgesamt wurden vor acht Jahrzehnten über 5600 Menschen aus 137 badischen Gemeinde in das Internierungslager Gurs deportiert – nur ein Teil von ihnen hat die Zeit der Verfolgung überlebt. In etwa die Hälfte von ihnen wurden von Gurs nach Auschwitz transportiert und dort ermordet.

Im Anschluss an die Andacht machten sich die Teilnehmer gemeinsam auf den Weg zum Gurs-Gedenkstein, der sich auf dem Parkplatz zwischen der katholischen Kirche und dem Rathaus befindet. Dort verlasen Jugendliche die Namen der aus Hockenheim verschleppten Jüdinnen und Juden.

Jugendliche verlesen die Namen

Nach Gurs wurden Charlotte Adelsberger, Wilhelm Adelsberger, Ingeborg Baumgarten, Ludwig Baumgarten, Regina Baumgarten, Gerda Fleischhacker, Ida Fleischhacker, Jeannette Halle, Flora Hockenheimer, Hermine Hockenheimer, Selma Hockenheimer, Hermann Maier und Frieda Oehlbert aus Hockenheim deportiert.

Auf dem Friedhof des Lagers Gurs sind drei Hockenheimerinnen begraben: Flora Hockenheimer (1881 bis 1941), Jeannette Halle (1868 bis 1940) und Charlotte Adelsberger (1872 bis 1940). Badische Städte und Kreise sowie der Oberrat der Israeliten in Baden haben den Friedhof instand setzen lassen und pflegen ihn seitdem.

Mit der Verlesung der Namen sollte den Opfern ein Gesicht gegeben, ihnen ihre Identität zurückgegeben werden. Denn, so die Mahnung der Gedenkveranstaltung, jeder Mensch ist einzigartig, hat seinen eigenen Namen und seine Lebensgeschichte. Zugleich war die Verlesung der Namen auch ein Zeichen dafür, dass es den Nationalsozialisten nicht gelungen ist, die Erinnerung an jüdisches Leben im Land, in der Stadt auszulöschen.

Und sie darf in Zeiten keimender Fremdenfeindlichkeit und rechter Terroranschläge durchaus auch als Zeichen verstanden werden, aus der Geschichte zu lernen, zu verhindern, dass sich solche Gräueltaten wiederholen.

Neben der Gedenkfeier, die jährlich an die Deportation der Juden aus Hockenheim und Baden erinnert, dient ein Gedenkstein auf dem Platz der ehemaligen Hockenheimer Synagoge und einige Stolpersteine verteilt über das Stadtgebiet als stete Erinnerung und Mahnung an dieses Verbrechen. sz

