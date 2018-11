Mahnung zu Verständigung und Versöhnung

Der Tag ist etwas in die Jahre gekommen: Der erste Volkstrauertag fand vor 93 Jahren im Frühjahr 1925 statt. Sieben Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges sollte er an die Gräuel und Toten dieses ersten Weltenbrands erinnern. 14 Jahre später begann der Zweite Weltkrieg. Und noch einmal durchlitt Europa finsterste Stunden fast ohne Menschlichkeit. Es sind die beiden Pfeiler, sagte Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg, auf denen der Volkstrauertag heute steht. Und ihm auch 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg mit 17 Millionen Toten und 73 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges mit über 65 Millionen Toten seine Bedeutung gibt. „Denn dieser Tag erinnert uns an die bittersten Kapitel unserer Geschichte, an Schrecken und Fehler der Vergangenheit und an die Verantwortung, diese Fehler für alle Zukunft zu meiden.“

Nachdem das Holzbläserensemble der Stadtkapelle mit „Trost und Dank“ diesen Tag in der Friedhofskapelle musikalisch eingeleitet hatte, erklärte der Bürgermeister den Volkstrauertag zu einem Tag, der zu Verständigung und Versöhnung mahnt. Frieden und die damit untrennbar verbundene Würde des Menschen hätten nur angesichts der Lehren aus der Vergangenheit Bestand.

Jakob-Lichtenberg erinnerte in seiner bewegenden Rede an die 1941 geborene Publizistin Gertrud Höhler, die im Krieg ein Angriff auf die Würde jedes Menschen erkennt. Was vor 79 Jahren von deutschem Boden ausging, war eine Kriegserklärung an die Würde des Menschen und habe Deutschland in einen moralischen Sumpf gestoßen. Und der Ausgang aus diesem Sumpf bestehe, so Jakob-Lichtenberg, im Zuhören und Lernen.

Vergangenheit nicht vergessen

Erich Kästner formulierte es im Vorwort zu seinem Tagebuch „Notabene 45“ so: „Die Vergangenheit muss reden und wir müssen zuhören. Vorher werden wir und sie keine Ruhe finden.“ Worte, die in den Augen Jakob-Lichtenbergs nach wie vor gültig sind. Denn der Volkstrauertag mit seinem Gedenken an Opfer von Krieg und Gewalt sei im Grunde eine Mahnung für Gegenwart und Zukunft. Nicht vergessen, was war, damit die Wiederkehr verhindert werden könne. Bildung und Wissen seien die Schlüssel zur Verständigung. Und diese Verständigung dürfe nie abreißen.

Die Worte klangen mit dem von AGV Belcanto dargebotenen Lied „Ave Maria“ eindrücklich nach und bereiteten den Boden für die Gedanken von Philipp Zimmermann, Pastor in Ruhestand. Für ihn geht der Tag auch mit Dankbarkeit einher. Erinnere er doch daran, dass Deutschland auf 73 Jahre in Frieden mit seinen Nachbarn zurückschauen könne.

Ja, es gab für den Mann gar eine Zeit, da schien der Frieden auf dieser Welt immer größer zu werden. Doch es war eine trügerische Hoffnung. Krieg und Gewalt erscheine nicht wenigen wieder als probates Mittel der Auseinandersetzung. „Der Frieden ist immer gefährdet und nie selbstverständlich.“

Frieden müsse daher überall und immer wieder gelebt werden. Und für dieses Gelebtwerden ist für den Pastor ein Vertrauensverhältnis zu Gott unabdingbar. Das Vergessen dieses Vertrauensverhältnisses sei der Anfang von Unglauben und Furcht. In der Furcht erkennt Zimmermann den Beginn aller Gewalt. Nur in Gott könne Furcht überwunden werden und damit auch die Gewalt. Es waren eindringliche Worte, die die Teilnehmer des Volkstrauertages in der Kapelle erreichten.

Die gemeinsame Kranzniederlegung von Stadtverwaltung, Kriegsgräberfürsorge, VdK-Sozialverband und Marinekameradschaft, das anschließende Totengedenken und der musikalische Schlusspunkt mit dem Holzbläserensemble gerieten zu einem sehr stillen, nachdenklichen Zeremoniell. Das Wissen war da, der Frieden muss tagtäglich und von jedem Einzelnen im Großen wie im Kleinen immer wieder errungen werden.

