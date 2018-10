Malkurs für „Untalentierte“

Der Kunstverein bietet einen Maltreff für „Untalentierte“ an. Unter dem Motto „Ran an die Leinwand“ wird an drei Dienstagabenden unter Anleitung von Andrea Tewes gedruckt, gespachtelt und mit Acrylfarben und verschiedenen Hilfsmitteln experimentiert. Von dem Ergebnis werden die Teilnehmer überrascht sein, so der Kunstverein.

Der Kurs findet am 13., 20. und 27. November, jeweils von 19 bis 21.15 Uhr im Kindergarten St. Josef, Heidelberger Straße 19a, statt. Farben und Hilfsmittel werden zur Verfügung gestellt und sind in der Kursgebühr von 58 Euro (Mitglieder 56 Euro) enthalten.

Mitzubringen sind ein Wasserbecher, Küchenrolle, Pappteller, Fön, große Müllbeutel zum Abdecken der Tische sowie ein Malkittel. Die für den Kurs benötigten Leinwände werden von der Dozentin besorgt und am ersten Kursabend mit ihr abgerechnet.

Anmeldungen können bei Gisela Späth unter der Telefonnummer: 06205/2 55 78 68 oder per E-Mail an gisela.spaeth@freenet.de vorgenommen werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 25.10.2018