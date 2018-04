Malwettbewerb für Kinder gestartet

Anzeige

Die Aquarienschau der Zierfischfreunde Amazonas im Gartenschaupark hat wieder geöffnet. Wie immer nach der Winterpause gibt es neue Fische und Änderungen in und an den Aquarien zu bestaunen. Der Sichtbereich in das Becken des Axelotl und das der Malawibuntbarsche wurde vergrößert, so dass man jetzt mehr von den Tieren sieht.

Eine Malecke für Kinder soll diesen ermöglichen, sich mit den Formen und Farben der Aquarienbewohner künstlerisch zu befassen. Gleichzeitig findet ein Malwettbewerb für Kinder bis zwölf Jahre statt. Bis 1. Juli können selbstgemalte Bilder in der Ausstellung abgegeben werden. Besonders gelungene Werke sollen mit Preisen gewürdigt werden. Die Preisverleihung findet am letzten Ausstellungstag vor der Sommerpause am 15. Juli statt. Näheres wird noch bekannt gegeben.

Die Aquarienausstellung im Gartenschaupark ist wie bisher jeweils am ersten und dritten Sonntag des Monats von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung im Gartenschaupark ist frei. nd