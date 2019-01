Mama Muh kommt ins Bilderbuchkino

Die Vorlesetante ist am Samstag, 26. Januar, 10.30 Uhr, zum ersten Mal im neuen Jahr wieder in der Stadtbibliothek zu Besuch. Sie liest aus dem Buch „Hier kommt Mama Muh“ von der schwedischen Kinderbuchautorin Jujja Wieslander vor. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter ab drei Jahren. Sie findet im Dachgeschoss statt. Die Bibliothek bittet um pünktliches Erscheinen.

Mama Muh, die neugierigste Kuh aller Zeiten, macht vor gar nichts Halt. Unerschrocken probiert sie erst einmal alles aus. Ihr dabei zuzuschauen ist für die Besucher das reinste Vergnügen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 17.01.2019