Manfred Albert übernimmt die Präsidentenglocke

Die Präsidentschaft beim Lions Club wechselt jährlich, und so konnte der seitherige Präsident Ralph Schlusche die Präsidentenglocke dieser Tage im Rahmen einer kleinen Feier an seinen Nachfolger Manfred Albert übergeben. Er könne, so Schlusche, auf ein Jahr zurückblicken, das rasend schnell vorbeigegangen sei und das ihm als Präsidenten sehr viel Freude bereitet habe. Alle Lions-Mitglieder und

...