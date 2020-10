Mann fährt unter Drogen

Ein 41-jähriger Mann ist unter Einfluss von Drogen mit einem Auto in Hockenheim unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, war er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 41-Jährige fiel einer Polizeistreife am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr mit seinem Seat auf der K 4250 in Höhe des Segelflugplatzes auf und wurde zur Kontrolle gestoppt. Dabei bemerkten die Beamten sofort Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum.

Ein auf dem Polizeirevier Hockenheim durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphe-tamin. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich im Zuge der weiteren Ermittlungen heraus, dass der Mann gar nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeuges war. Gegen ihn wird nun wegen der Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt, wie die Polizei bekanntgibt. Auch die Halterin des Seat sieht einer Anzeige wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.

Kontrolle an beliebiger Stelle

Beim Polizeipräsidium Mannheim werden immer mehr Beamten der Streifendienste der Polizeireviere in der Erkennung von drogenbeeinflussten Fahrzeugführern geschult, wie die Polizei schreibt. Dies hat, wie auch die Zentralisierung der Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine Expertengruppe KoDiS „Drogen im Straßenverkehr“, in den vergangenen Jahren zu einer deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. pol

