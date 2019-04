Mann hält sich Messer an die Kehle

Ein psychisch auffälliger Mann hat am Mittwochmittag mehrfach Polizeibeamte dazu aufgefordert, ihn zu erschießen. Der 43-Jährige hatte einen 15-Jährigen angegriffen und kurz darauf gedroht, sich selbst mit einem Messer zu verletzen. Die Polizei brachte ihn in eine spezielle Fachklinik.

Kurz vor 13.30 Uhr war der 43-Jährige in einem Imbiss in Streit mit zwei 15-Jährigen geraten. Dabei wurde das Handy eines der Jugendlichen beschädigt. Der Mann lief in Richtung Stadthalle davon, weshalb einer der 15-Jährigen die Polizei verständigte.

In der Parkstraße traf eine Streife des Polizeireviers Hockenheim den 43-Jährigen an. Als die Beamten den Mann ansprachen, verhielt er sich sofort aggressiv, zog ein Messer und hielt sich dieses an seine Kehle. Mehrfach forderte er die Beamten auf, ihn zu erschießen, betitelte sie als Nazis, zeigte den Hitlergruß und beleidigte sie fortlaufend.

Die Beamten redeten minutenlang deeskalierend und beschwichtigend auf den 43-Jährigen ein. Schließlich ließ er sein Messer fallen und brach emotional und weinerlich zusammen. Eine weitere Streifenwagenbesatzung nahm ihn mit Handschließen auf dem Boden liegend gefesselt in Gewahrsam. Hier beschimpfte der 43-Jährige die Beamten fortlaufend. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 26.04.2019