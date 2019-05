Marco Germann lädt zum Dialog ein

© Bilder: SPD, Golombek, Lenhardt (2

Marco Germann bewirbt sich bei der Oberbürgermeisterwahl am 7. Juli und möchte sich in den Wochen vorab den Einwohnern vorstellen und aktiv in den Dialog treten.

„Mir ist ein großes Anliegen die Menschen aus Hockenheim mit ihren Wünschen und Bedürfnissen, Themen und vielleicht auch Sorgen kennenzulernen. Für mich sind alle Hockenheimer wichtig und ich möchte dies mit meinem Kennenlern- und Gesprächsangebot deutlich machen“, erläutert Germann.

Marco Germann lädt am Donnerstag, 23. Mai, alle Interessierten zum Austausch von 19 bis 22 Uhr ins Restaurant Rondeau ein. Infos unter Telefon 01520 / 247 43 33. mg

