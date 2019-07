Marco Germann will wissen, wo es hakt

Vorm zweiten Termin der Oberbürgermeisterwahl geht es ohne Pause weiter: Marco Germann ist „weiterhin hoch motiviert und will seinen Aussagen Taten folgen lassen“, heißt es in einer Pressemitteilung des von der SPD unterstützen Kandidaten. Ganz im Sinne seiner Devise „Nah an de Leut“ frage er die Bewohner direkt: „Hockenheim – was geht besser?“

„Ich habe in den letzten Wochen an unzähligen Haustüren geklingelt und sehr viele Gespräche mit den Hockenheimern geführt. Sie haben mir berichtet, was gut in unserer Stadt läuft und wo es ihrer Meinung nach noch Verbesserungsbedarf gibt“, berichtet Marco Germann.

Dabei sei oft die Infrastruktur zur Sprache gekommen. Hier nennt Germann die drängendsten Problembereiche: „Es ist nicht schwer zu erkennen, dass unter anderem im oberen Teil der Schwetzinger Straße, der Kaiserstraße, dem Hubäckerring oder der Talhausstraße ganz dringend bei der Sanierung der Straßen und Gehwege etwas unternommen werden muss. Zusätzlich muss sich die Situation für die Radfahrer verbessern. Es müssen dringend Radwege geschaffen und ausgebaut werden.“

Germann sei nicht nur an den Haustüren der Hockenheimer zu Besuch gewesen, sondern habe sich auch direkt in den öffentlichen Einrichtungen, wie etwa dem Park-Kindergarten, selbst vor Ort ein Bild gemacht. Die baulichen Mängel seien hier nicht zu übersehen. „Wir können nicht zulassen, dass unsere Kinder in Gebäuden sitzen, bei denen die Decke herunterkommt, die Fenster kaputt sind und die Heizungen defekt. Das ist einfach nicht hinnehmbar“, betont Germann energisch.

Ungenutzte Potenziale nennen

In den kommenden knapp zwei Wochen bis zum zweiten Wahlgang will Germann sich ein noch besseres Bild von der Situation vor Ort machen und ruft die Bevölkerung auf, sich zu melden: „Die Beteiligung der Bürger ist für mich keine leere Floskel. Die Gespräche, die ich geführt habe, haben mir eins gezeigt: Die Bewohner wissen genau, wo in Hockenheim angepackt werden muss. Also sagen Sie mir, wo es aktuell hakt, wo es ungenutzte Potentiale gibt und an welchen Stellen dringender Handlungsbedarf herrscht.

Der Kandidat ruft dazu auf: „Kontaktieren Sie mich, egal ob über E-Mail, WhatsApp oder Social Media. Wo muss in Hockenheim am dringendsten investiert werden? Schicken Sie mir die Problemstellen, welche Sie am meisten umtreiben.“ zg

