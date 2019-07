Marcus Zeitler geht in Führung

Fußball: FV Brühl

Fünfköpfiger Trainerstab lenkt Geschicke

Beim Fußball-Landesligisten FV Brühl tut sich was. Das war am Sonntag bei der Vorstellung der neuen Mannschaft zu erfahren. Elf Neuzugänge, die es in sich haben, sollen die vergangene verkorkste Saison vergessen machen.