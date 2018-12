Maria Guckert-Damian setzt sich zur Ruhe

Hockenheim.Ein bekanntes Gesicht am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium (CFG) hat sich nach 30 Jahren am „Gauß“ in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Schulleitung und Kollegium des CFG verabschiedeten Studeinrätin Maria Guckert-Damian in den Ruhestand. Bevor sie 1988 ans Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium gekommen war, hatte sie am Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe die Fächer Deutsch und Gemeinschaftskunde unterrichtet.

Seit dem Schuljahr 2007/08 war Guckert-Damian als Abteilungsleiterin für Deutsch und Gesellschaftswissenschaften in Hockenheim tätig. Besonders setzte sie sich für Demokratieerziehung und die politische Bildung am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium ein. So konnte unter ihrer Leitung etwa über einen langen Zeitraum der Leistungskurs Politik für die Oberstufe angeboten und unterrichtet werden. Lange Zeit war sie darüber hinaus auch die Redaktion der Jahresschrift engagiert.

Lebensraum darstellen

Besonders galt ihr Engagement der Entwicklung des Leitbildes und der Schul- und Hausordnung des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums. Zum 50-jährigen Jubiläum 2016/17 fotografierte sie die Schule aus ihrer Perspektive. Die Dauerausstellung von 40 großformatigen Fotos an den Wänden zwischen den Klassenzimmern und in den Fluren trägt den Titel „LebensRaumGauß“ und wurde im Jubiläumsjahr eröffnet. Guckert-Damian hatte sie zusammen mit den Schülern Emil Weikinn und Ivan Keskic erstellt.

Mit ihrem Ruhestand wird Guckert-Damian Zeit finden, um ihren Hobbys, dem Reisen und Fotografieren, nachgehen zu können. zg/sb

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 28.12.2018