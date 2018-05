Anzeige

Im Marienmonat Mai wird in der katholischen Kirche besonders Maria bedacht. So auch bei der katholischen Frauengemeinschaft, KFD, in der letzten Frauenmesse in Form einer Maiandacht mit Marienliedern und Bittgebeten.

Maria als Mutter mit einer tiefen Bindung zu Jesus, die bei der Bildmeditation über die Skulptur Maria mit Kind von Nina Koch zum Ausdruck kam, war einer der Deutungen. Sie hat grenzenloses Vertrauen wie im Evangelium „die Hochzeit zu Kana“ berichtet wird. Maria eine Frau, die überlegt und sicher, mit wenigen, klaren Worten im Hintergrund handelt und somit die Situation rettet, eine andere Sichtweise auf die Gestalt. So trugen die Frauen in der Andacht anstelle der Fürbitten beschriebene Zettel mit ihrem Anliegen vor Maria hin.

Die Herzen geöffnet

Bei der Meditation mit verschiedenen charakteristischen Blumen und Zweigen wurden symbolisch Gedanken zusammengetragen, die die Herzen und Gedanken offen machen sollen für die, die Hilfe benötigen und für die unscheinbaren Kostbarkeiten der Natur um die Menschen herum.