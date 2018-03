Anzeige

Im Anschluss berichtete der HMV-Geschäftsführer aus den fünf Arbeitskreisen (AK) und ließ dabei immer wieder Blicke hinter den Vorhang vor bevorstehenden Veranstaltungen zu. So hatte der AK „Brauchtum und Stadtfeste“ kürzlich zum ersten Mal den Sommertagszug durchgeführt und zeichnete auch in jüngerer Vergangenheit zum bereits zweiten Mal für den Fasnachtsumzug verantwortlich und konnte eigene Akzente setzen.

Die Festmeile „Hockenheim lebt“ wird auch in diesem Jahr wieder das Angebot rund um die Formel 1 bereichern.

Zum ersten Mal wird der HMV auch den „Markt der Zünfte“ veranstalten, der früher noch „Handwerker- und Bauernmarkt hieß. Unter neuer Regie wird der Markt auf den Zehntscheunenplatz wandern – auch um Gastronomen in der Karlsruher Straße besser einbeziehen zu können.

Besonders aktiv war der AK „Leerstandsmanagement in der Innenstadt“ (wir berichteten mehrfach). In Zukunft wolle dieser unter anderem einen Start-up-Wettbewerb veranstalten. Der AK „Verkaufsoffene Sonntage“ plant – neben den beiden bestehenden verkaufsoffenen Sonntagen zum Frühlingserwachen und zum Oktoberfest – einen dritten zum Markt der Zünfte abzuhalten.

„Weißer Samstag“ wird erweitert

Für Freunde des königlichen Gemüses gab es gute Nachrichten aus dem AK „Lebensqualität und Identifikation“: „Nach viel positiver Resonanz zum ,Weißen Samstag’ wird dieser auch in 2018 stattfinden – verbessert und erweitert“, so Nolting. In Planung sei außerdem ein Oldtimertreff auf dem Zehntscheunenplatz im Herbst.

Der jüngste AK „Mehrwerte für Industrie und Gewerbe“ steht kurz vor der Einführung seines ersten Projektes: die Einführung eines Hockenheimer Geschenkgutscheins (vergleichbar mit der Kurfürstenkarte).

In wirtschaftlicher Hinsicht konnte der Verein weitere Erfolge verbuchen. Verdoppelte Ausgaben waren mit ebenso gestiegenen Einnahmen verbunden, weswegen ein fast gleichbleibender Überschuss im Vergleich zum Vorjahr verbucht werden konnte, wie Schatzmeister Jürgen Bellm vermeldete.

Der Abend endete in geselliger Runde und brachte die verschiedenen Interessensgruppen wieder einmal näher zusammen.

