Martin Heiler gibt den Ton an

Hockenheim.Der Seemannschor der Marinekameradschaft trennte sich in seiner letzten Monatsversammlung Anfang Januar von seinem bisherigen Chorleiter Wolfgang Rahner. Die Vorstandschaft bedankte sich für sein Engagement, heißt es in einer Pressemitteilung der Marinekameradschaft.

Der „Neue“ wurde anschließend in der laufenden Monatsversammlung mit großer Mehrheit bestätigt. Martin Heiler (kleines Bild) selbst ist gar nicht so neu im Verein – immerhin ist er schon mehr als 22 Jahre Mitglied in der Marinekameradschaft Hockenheim und auch im Seemannschor sehr engagiert.

Martin Heiler war aktiver Seefahrer in den siebziger Jahren bei der deutschen Bundesmarine und weiß also wo Steuerbord und Backbord sind. In seinem beruflichen Leben war er Berufsschullehrer in einer Mannheimer Berufsschule. Jetzt lebt er im wohlverdienten Ruhestand und kann sich somit in seiner Freizeit dem Chor widmen.

Heiler wird dem Seemannschor musikalisch gesehen neues Leben einhauchen – er spielt selbst einige Musikinstrumente, am liebsten sein geliebtes Keyboard. Auch im Texten ist er ein Talent. Für einige bekannte Melodien hat er bereits seine eigenen Texte verfasst. Der Seemannchor möchte diese in naher Zukunft in sein Repertoire einbauen.

Für die Moderation ist vorerst der Vorsitzende Herbert Kögel verantwortlich. Mit Kamerad Karl Schweigert ist nun auch ein neuer Notenwart mit an Bord, auch seine Zuarbeiter wurden bei der Versammlung neu bestimmt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Seemannschor weist darauf hin, dass Verstärkung für den Chor immer willkommen ist. Wer Lust, Laune und etwas Zeit hat seemännisches Liedgut zu pflegen, ob Musiker – besonders Akkordeonspieler – oder Sänger können zwanglos in eine Singstunde reinschnuppern. „Singen kann jeder, singen macht Spaß und gesund soll es auch sein, was will man mehr im Seemannsleben“, heißt es abschließend in der Mitteilung. zg/Bild: Kögel

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 15.01.2020