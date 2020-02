Maschinen bestimmen den perfekten Algorithmus

Eine Reiseleiterin wirbt für ein Land der Superlative, dem „Qualityland“, wie auch das Stück heißt, das in der Aula des Gauß-Gymnasiums zwei mal aufgeführt wurde. Als Vorlage diente der gleichnamige Roman des Erfolgsautors Marc-Uwe Kling, der darin eine humorvolle Dystopie beschreibt, eine Welt, die von Algorithmen gesteuert und somit perfekt ist, denn „Maschinen machen keine Fehler“.

„Marc-Uwe Kling ist es in diesem Roman großartig gelungen, die Befindlichkeiten der heutigen Zeit wiederzugeben. Die Jugendlichen waren davon fasziniert und haben mit Begeisterung an der Inszenierung gearbeitet.“ Das sagte gegenüber unserer Zeitung Lehrer Yannik Trampert, der den Kurs „Literatur und Theater“ leitet.

Autoren und Darsteller in einem

So entstand die Theaterfassung von Klings Roman, an der seit Beginn des Schuljahrs alle 17 Teilnehmer unter seiner Leitung gearbeitet haben. „Die Schüler waren ganz bei der Sache. Sie waren nicht nur Autoren und Darsteller“, so Trampert im Gespräch, „sondern übernahmen auch die Regie, die Licht- und Tontechnik, die Kostüme sowie die Gestaltung des Bühnenbilds.“ Und tatsächlich, an beiden Aufführungen, die ausverkauft waren, haben die Teenager ihre ganze Klasse bewiesen und die Zuschauer restlos begeistert. Die Inszenierung wirkte frisch, brisant und provokativ. Jeder einzelne Darsteller kostete seine Rolle schauspielerisch genüsslich aus, so dass man als Zuschauer vergaß, dass Gymnasiasten auf der Bühne stehen.

Das Theaterstück fasst die 380-seitige Romanvorlage in drei Handlungssträngen zusammen, der Peter-, Martyn- und John-Handlung. Allesamt zeigten sie die gegenwärtige Absurditäten und Mechanismen des Digital-Kapitalismus auf. Die jungen Darsteller haben sie authentisch und mit viel Einfallsreichtum umgesetzt. In diesem Qualityland, in dem Jungen als Nachname den Beruf des Vaters und Mädchen den Beruf der Mutter bekommen und Menschen nach einem Level von eins bis 100 bewertet werden, wird das Leben von Algorithmen optimiert: Es gibt selbstfahrende Autos (Beate Schrepp), die wissen, wo man hinwill, bevor man es ausspricht.

Die Firma Qualitypartner (Leiterin Sanja Kannewurf) bestimmt, wer und was am besten zu einem passt. Es ist ein System, das behauptet, einen besser zu kennen, als man sich selbst kennt. In dieser Welt ist Peter Arbeitsloser (Valentin Rothbauer) einer der wenigen, die dagegen antreten. Nicht nur, weil er eine Schrottmaschine besitzt und die als defekt erklärten Geräte vor Verschrottung rettet, sondern auch, weil er einen rosa „Delfinvibrator“, den er laut seines Internet-Profils bekommt, zurückgeben will. All seine Versuche misslingen.

Eine Beförderung mit folgen

Sandra Admin (Celina Rebholz) verlässt Peter, sie wurde auf Qualityland-Skala befördert. Peter landet bei einem skurrilen Alten (Sjana Reisinger), doch dieser erklärt ihm die Kybernetik, jedoch nicht, wie er den Delfinvibrator los wird.

Letztlich dringt Peter mit Hilfe der Hackerin Kiki (Laura Welker) ins Allerheiligste vor, zu „Henryk Ingenieur“ (Carolin Zickermann) und begibt sich in Lebensgefahr. Zu Hilfe eilt die Roboter-AG: der lustlose Sexdroide Romeo (Sjania Reisinger), ein Kampf-Roboter mit Belastungsstörung (David Klenert), eine Drohne mit Flugangst (Albulena Salihu) und die E-Poetin Kalliope 7.3 mit Schreibblockade (Sofia Scalia). Als Moderatorin tritt Julia Nonne (Rebecca Okechukwu) auf. Mit hoher Pointendichte war auch die Martyn-Handlung ausgestattet, in der Martyn und Sohn (Louis Blaser), der persönliche digitale Freund (Beate Schrepp) oder Martyns Frau (Valerie Schenk) eine besondere Rolle spielten.

Ein anderer Erzählstrang war die Präsidentschaftswahl: Der Androide John of Us (Alper Adanir) trat gegen den rechtsradikalen Conrad Koch (Jonas Echt) an. Seine Parolen erinnerten stark an Trump und AfD-Politiker. Unterstützung bekommen sie vom Chef der Fortschrittspartei (Davin Kleinert) und (Amtul Bhati).

Die gesamte Inszenierung lebte neben dem praktischen Bühnenbild, der Musik und den Kostümen besonders vom exzellenten Spiel der Darsteller, von der coolen, originellen Jugendsprache voller Witz sowie von den fantasievollen „Werbeblöcken“, die zwischen den Szenen eingeschaltet wurden.

