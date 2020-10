Maske im Freien tragen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis liegt nach Zahlen des Landratsamtes vom 26. Oktober bei 67,1. In Hockenheim sind derzeit sechs Personen infiziert, in Altlußheim und Neulußheim drei, in Reilingen gibt es einen Fall. Aus gegebenem Anlass hat die Stadt eine Allgemeinverfügung herausgegeben, die sich auch an der des Landes Baden-Württemberg orientiert.

So muss im Bereich der öffentlichen Straßen (im Freien) in Warteschlangen (mehr als eine wartende Person) vor Verkaufsstellen des Einzelhandels, vor Gaststätten, Cafés, Eisdielen, vor sonstigen Verkaufsstellen und in Warteschlangen vor Poststellen, Abholdiensten und Ausgabestellen der Tafeln, vor Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben sowie vor Verwaltungsgebäuden eine Mund-Nase-Maske getragen werden. Gleiches gelte für Besucher von Wochenmärkten und vergleichbaren öffentlichen Marktveranstaltungen.

Sowohl der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen ist von 23 bis 6 Uhr (Sperrstunde) untersagt als auch der Konsum von Alkohol an stark frequentierten öffentliche Plätzen in der Zeit von 23 bis 6 Uhr. Darunter fallen in Hockenheim der Zehntscheunenplatz, die Fortunapassage und der Marktplatz.

Nur mit Termin ins Rathaus

Aufgrund der Situation bittet die Stadtverwaltung darum, nur mit einem Termin ins Rathaus zu kommen. Personen mit Anliegen werden gebeten, mit den Mitarbeitern im Rathaus und den kommunalen Einrichtungen ausschließlich telefonisch, per E-Mail oder über andere Formen der digitalen Kommunikation Kontakt aufzunehmen. Bei allgemeinen Anfragen sollen sich die Bürger an die zentrale Information wenden. Diese ist unter der Woche tagsüber telefonisch unter 06205/2 10 und per E-Mail an info@hockenheim.de erreichbar. vas/zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 27.10.2020