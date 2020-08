Masken sind der neue Unrat

Hockenheim.Dachte man in der guten alten Zeit beim Hinweis auf die Maskenpflicht noch an eine karnevalistische Veranstaltung, so hat die Corona-Pandemie diese Pflicht mit einer neuen Bedeutung versehen, die Mund-Nasen-Bedeckungen zum vertrauten Anblick bei der Verrichtung der alltäglichen Aufgaben gemacht. Ob im ÖPNV oder im Supermarkt, man hat sich an die Masken gewöhnt.

Nicht gewöhnen kann man sich allerdings an den Umstand, dass die Masken mittlerweile dabei sind, den To-Go-Bechern, den Fast-Food-Verpackungen und gar den Zigarettenkippen den Rang abzulaufen – wohin das Auge auf der Suche nach Erholung ins städtische Grün schweift, starren es Masken an, achtlos und ohne jeden Funken Verstand weggeworfen.

Ein Zeitenlauf, den der Hockenheimer Marketingverein (HMV) zusammen mit dem Pumpwerk bei seiner Aktion der Miniaturinstallationen auf dem HÖP-Gelände aufgreift. Ab 8 Uhr wird für 24 Stunden eine Miniatur zu sehen sein, die sich mit dem Problem der Wegwerfwaren Mund-Nasen-Abdeckung auf spielerisch Weise auseinandersetzt.

Wen das kleine Kunstwerk dazu anregt, sich künstlerisch mit dem Thema auseinanderzusetzen oder ein Selfie mit der Miniatur zu machen, der darf gerne sein Werk auf den sozialen Kanälen des HMV und unserer Zeitung teilen. aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 25.08.2020