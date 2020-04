Maskenverkauf hilft Familie nach Verlust

Die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie treffen viele Berufsgruppen heftig. Dazu zählen auch die Physiotherapeuten. Daniela John von der Praxis Medisports Hockenheim berichtet: „Wir kämpfen um unser aller Existenzen, da 50 Prozent der Patienten nicht mehr kommen, Gruppen wie Rehasport, Yoga, Pilates und Gerätetraining verboten sind und aufgrund nicht stattfindender Operationen keine neuen Patienten terminiert werden können.“ Dazu komme ein hoher Aufwand, die Praxis zu desinfizieren und sich selbst zu schützen. Trotz aller Systemrelevanz fielen die Physiotherapeuten unter keinen Rettungsschirm.

Das hat das Team aber nicht davon abgehalten, sich für eine Familie einzusetzen, die von einem Schicksalsschlag getroffen wurde. Eine langjährige Patientin verstarb mit 28 Jahren, sie hatte an Mukoviszidose gelitten und sich mit einer Influenza infiziert. „Die Familie hat vier Kinder und ist sozial nicht gut aufgestellt, sie liegt uns seit Jahren sehr am Herzen“, sagt Daniela John.

Also habe sie spontan eine „Nasen-Mund-Abdeckhauben-Spendenaktion“ organisiert. So verkaufte die Praxis nach Stoff- und Gummispenden selbst genähte Mundschutze – keine FFP2-Masken, wie John betont, an Patienten, Freunde und Bekannte. So hätten drei Näherinnen eine Verdienstmöglichkeit erhalten, die Therapeuten sich etwas schützen können und das Praxisteam habe die Familie mit 720 Euro „als kleine Hilfe für die Beerdigungskosten von 3600 Euro“ unterstützt.

Die Rührung und Dankbarkeit der Mutter der verstorbenen Patientin bei der Übergabe des Betrags sei groß gewesen. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 17.04.2020