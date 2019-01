Mathematik in Ferien büffeln

Zur rechtzeitigen Vorbereitung auf das Abitur im Fach Mathematik (Allgemeinbildendes Gymnasium) bietet die Volkshochschule in den Faschingsferien einen Kompaktkurs an, der von Montag, 4. März, bis Freitag, 8. März, jeweils von 9 bis 12 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a stattfindet. Die Kursgebühr beträgt 105 Euro.

Der Kurs für das Mathematik-Abitur des beruflichen Gymnasiums findet im gleichen Zeitraum von 15.45 bis 18.45 Uhr statt. Auch hier beträgt die Kursgebühr 105 Euro.

Das Abitur im Kernkompetenzfach Mathematik gliedert sich in einen Pflichtteil (ohne Hilfsmittel) und die Wahlteile Analysis und Analytische Geometrie beziehungsweise Stochastik. Der Kurs dient einer intensiven Prüfungsvorbereitung auf der Basis aktueller Abituraufgaben. Grundlage sind die Lehrpläne des Landes Baden-Württemberg.

Diese Kurse werden nochmals in den Osterferien angeboten. Einzelheiten hierzu sind im neuen VHS-Programm 1/2019 zu finden. Auskunft und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205 /92 26 49, E-Mail: info@vhs-hockenheim.de vhs

Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 21.01.2019