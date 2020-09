Matthias Filbert zieht Schlussstrich

„Aufgrund der persönlichen Angriffe und Diffamierungen“ werden der Vorsitzender Matthias Filbert und seine Frau Alexandra Schrank als Vorstand Marketing bei der Hauptversammlung des FV 08 am Mittwoch, 21. Oktober, zurücktreten und in Zukunft nicht mehr für ehrenamtliche Tätigkeiten beim FV08 zur Verfügung stehen. Das hat Matthias Filbert (Bild) auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Beide sind seit mehr als sieben Jahren im Geschäftsführenden Vorstand des FV 08 tätig.

Die persönliche Entscheidung hätten Filbert und Schrank bereits vor mehreren Wochen getroffen. Aber für eine ordentliche Übergabe seien noch die Fertigstellung des Jahresabschlusses 2019 durch den Steuerberater und eine Buchprüfung durch die Prüfer des Badischen Fußballverbandes (BFV) notwendig.

„Ein Ehrenamt muss Freude machen, und genau das ist für uns beide seit Monaten beim FV 08 Hockenheim nicht mehr der Fall“, erklärt Filbert. Er und seine Frau hätten feststellen müssen, „dass uns zum einem Gesprächsversuche verweigert wurden, zum anderen wurde an vielen Falschdarstellungen in der Öffentlichkeit festgehalten, obwohl diese mehrfach richtiggestellt wurden, so nach dem Motto: ,Eine Falschdarstellung muss nur häufig genug wiederholt werden, damit sie zur Wahrheit wird’“.

Es gebe beim FV 08 zu viele alte Strukturen, die sich nicht verändern ließen, und zu viele Nutznießer dieser Strukturen, die sich vehement gegen moderne Veränderungen im Verein sträubten, schließt Filbert seine Erklärung. mm/Bild: Filbert

